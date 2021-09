Regno Unito, condannato all’ergastolo il poliziotto che ha stuprato e ucciso Sarah Everard. La corte: “Atto brutale” (Di giovedì 30 settembre 2021) È stato condannato all’ergastolo Wayne Couzens, l’ex poliziotto 48enne che lo scorso 3 marzo ha ucciso e stuprato in un parco di Londra Sarah Everard. Lo ha stabilito il tribunale penale della Old Bailey della capitale. L’omicidio – definito dalla corte “devastante, tragico e brutale” – ha portato alla nascita nel Regno Unito di numerosi movimenti che rivendicano la sicurezza per le strade. Le manifestazioni si sono riaccese dopo il femminicidio di Sabina Nessa. Carcere a vita, senza possibilità di rilascio con libertà condizionale. Questo prevede la pena inferta dal giudice Fulford, aggravata dal fAtto che “senza dubbio Couzens ha usato la sua posizione di potere” per attirare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) È statoWayne Couzens, l’ex48enne che lo scorso 3 marzo hain un parco di Londra. Lo ha stabilito il tribunale penale della Old Bailey della capitale. L’omicidio – definito dalla“devastante, tragico e” – ha portato alla nascita neldi numerosi movimenti che rivendicano la sicurezza per le strade. Le manifestazioni si sono riaccese dopo il femminicidio di Sabina Nessa. Carcere a vita, senza possibilità di rilascio con libertà condizionale. Questo prevede la pena inferta dal giudice Fulford, aggravata dal fche “senza dubbio Couzens ha usato la sua posizione di potere” per attirare la ...

