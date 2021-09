Reggio Emilia | operaio precipita da impalcatura e muore

(Di giovedì 30 settembre 2021) Undi 56 anni ha perso la vita dopo essereto dall’dove stava lavorando, in provincia di. L’uomo è caduto da un altezza di dieci metri mentre si stava occupando della manutenzione di un tetto. Ancora ignota la dinamica dell’incidente che al momento è al vaglio dei carabinieri. Si tratta della dodicesima vittima sul lavoro in pochi giorni. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Achille Borghi" di via Mazzini, sede del Comando Provinciale di. L'Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, Col. t. ST Edoardo Moro, si è intrattenuto dapprima con i ...... promosso dall'Amministrazione comunale in stretta collaborazione con la Libera Università Popolare di, il Centro Sociale Orologio, il Centro Interculturale Mondinsieme e Istoreco, con ...Un operaio di 56 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dall’impalcatura dove stava lavorando, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo è caduto da un altezza di dieci metri mentre si stava ...Quindi Reggio Emilia (30), Forlì (28), Ferrara (15), e infine il Circondario Imolese e Cesena (entrambe con 6 nuovi casi). Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi: ...