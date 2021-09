Reggio Emilia | cade da impalcatura a 10 metri di altezza | muore operaio

(Di giovedì 30 settembre 2021) Infortunio sul lavoro mortale in uno stabile della frazione di Borzano ad Albinea , nel Reggiano, dove - intorno alle 14 - unedile 56enne è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Reggio Emilia, cade dall'impalcatura: morto un operaio 56enne #reggioemilia - MG462gm : - 24emilia : Covid Emilia: 5 morti e 363 casi. A Reggio 30 positivi | 24Emilia - eravamoindiani : RT @PippiCalz: Anche oggi un lavoratore non tornerà a casa. #Mortisullavoro #Stragequotidiana - andreascan76 : RT @MediasetTgcom24: Reggio Emilia, cade dall'impalcatura: morto un operaio 56enne #reggioemilia -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

commenta Altro incidente sul lavoro mortale nel giro di pochi giorni. Ad Albinea , frazione di Borzano in provincia di, un operaio di 56 anni è deceduto per le gravi lesioni riportate in seguito a una caduta da un'impalcatura da circa 10 metri di altezza. L'uomo stava lavorando alla manutenzione di un ...Secondo una prima ricostruzione del personale del Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del Lavoro diintervenuto insieme Carabinieri di Albinea, l'uomo si trovava su una ...È successo nel primo pomeriggio: l’uomo si trovava su un’impalcatura a circa dieci metri d’altezza, fatali le lesioni ...Incidente sul lavoro a Reggio Emilia, morto operaio: stava lavorando alla manutenzione di un tetto quando è precipitato a terra ...