Reddito di cittadinanza: nuova raffica di 234 furbetti, ma la misura simbolo resterà (e cambierà così) (Di giovedì 30 settembre 2021) In Lombardia denunciate centinaia di persone che avrebbero percepito indebitamente il sussidio. Conte: 'Dobbiamo contrastare gli abusi, questo è scontato, ma anche migliorare l'incontro tra domanda e ... Leggi su today (Di giovedì 30 settembre 2021) In Lombardia denunciate centinaia di persone che avrebbero percepito indebitamente il sussidio. Conte: 'Dobbiamo contrastare gli abusi, questo è scontato, ma anche migliorare l'incontro tra domanda e ...

Advertising

fattoquotidiano : “Reddito di cittadinanza? Meglio dare bustina di droga al ragazzo”: l’uscita del candidato sindaco di Battipaglia s… - SusannaCeccardi : Il reddito di cittadinanza si è rivelato un flop: non ha aiutato il mondo del lavoro, ha aumentato gli sprechi e lo… - ettore_licheri : Sono sempre più convinto che Renzi sia il nostro portafortuna: ogni volta che preconizza la morte del M5S questo cr… - fenice_risorta : Continua lo #schifo delle marchette ad oltranza a chi non spetta, ed ancora gli inutili #5stelle continuano a difen… - AdiraiIt : #Economia #Redditodicittadinanza #Tabellaimporti La TABELLA Reddito di Cittadinanza 2021 per importi… -