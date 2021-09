Reddito cittadinanza, denunciati 234 ‘furbetti’ a Mantova (Di giovedì 30 settembre 2021) Avrebbero percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza. Il comando provinciale carabinieri di Mantova, nell’ambito di indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Mantova e condotta in collaborazione con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, ha denunciato 234 soggetti. Nello specifico, sono al vaglio della Procura di Mantova le posizioni di 165 stranieri e 69 italiani, segnalati dal comando provinciale dei carabinieri, comandato dal colonnello Antonino Minutoli. I carabinieri hanno accertato che molti dei denunciati, nel presentare l’istanza per la concessione del beneficio, in alcuni casi avrebbero dichiarato il falso. In altri avrebbero omesso di denunciare le cause ostative alla concessione del beneficio stesso, tra cui, per esempio, un patrimonio mobiliare ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Avrebbero percepito indebitamente ildi. Il comando provinciale carabinieri di, nell’ambito di indagine delegata dalla Procura della Repubblica die condotta in collaborazione con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, ha denunciato 234 soggetti. Nello specifico, sono al vaglio della Procura dile posizioni di 165 stranieri e 69 italiani, segnalati dal comando provinciale dei carabinieri, comandato dal colonnello Antonino Minutoli. I carabinieri hanno accertato che molti dei, nel presentare l’istanza per la concessione del beneficio, in alcuni casi avrebbero dichiarato il falso. In altri avrebbero omesso di denunciare le cause ostative alla concessione del beneficio stesso, tra cui, per esempio, un patrimonio mobiliare ...

fattoquotidiano : “Reddito di cittadinanza? Meglio dare bustina di droga al ragazzo”: l’uscita del candidato sindaco di Battipaglia s… - SusannaCeccardi : Il reddito di cittadinanza si è rivelato un flop: non ha aiutato il mondo del lavoro, ha aumentato gli sprechi e lo… - ettore_licheri : Sono sempre più convinto che Renzi sia il nostro portafortuna: ogni volta che preconizza la morte del M5S questo cr… - iuvinale_n : RT @marckpini: @iuvinale_n Appunto. Quindi non li metterei sullo stesso piano dei balneari. E comunque, prima di pagare un euro in più di I… - romatoday : Reddito di cittadinanza: nuova raffica di 234 furbetti, ma la misura simbolo resterà (e cambierà così)… -