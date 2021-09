Real Sociedad-Monaco, Europa League: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di giovedì 30 settembre 2021) È Real Sociedad–Monaco uno dei match in programma per la seconda giornata di Europa League del Gruppo B, in programma questo pomeriggio alle 18:45 alla Reale Arena di San Sebastian. Per la compagine spagnola il girone è cominciato con un pareggio per 2-2 contro il PSV Eindhoven, all’interno di uno dei gruppi più complicati della competizione. Il successo è necessario per tornare in corsa nel passaggio ai sedicesimi di finale, con il Monaco che invece ha già accumulato tre punti; la squadra di Kovac ha vinto infatti per 1-0 la prima giornata contro lo Sturm Graz, con un gol di Diatta. L’ultimo precedente tra le due compagini risale a un’amichevole estiva di luglio 2021, con gli spagnoli che hanno superato i monegaschi per 2-1. probabili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Èuno dei match in programma per la seconda giornata didel Gruppo B, in programma questo pomeriggio alle 18:45 allae Arena di San Sebastian. Per la compagine spagnola il girone è cominciato con un pareggio per 2-2 contro il PSV Eindhoven, all’interno di uno dei gruppi più complicati della competizione. Il successo è necessario per tornare in corsa nel passaggio ai sedicesimi di finale, con ilche invece ha già accumulato tre punti; la squadra di Kovac ha vinto infatti per 1-0 la prima giornata contro lo Sturm Graz, con un gol di Diatta. L’ultimo precedente tra le due compagini risale a un’amichevole estiva di luglio 2021, con gli spagnoli che hanno superato i monegaschi per 2-1....

