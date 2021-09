Rapina un rolex da 45mila euro a Milano | arrestato il capo ultras dei Mastiffs

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ statodalla Squadra mobile di, per averto un orologio di lusso, il 41enne Carmine Tolomelli, leader del gruppodel Napoli “” e immortalato accanto a Gennaro De Tommaso (conosciuto col soprannome di “Genny ‘a carogna“), durante gli incidenti avvenuti a Roma per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina nel 2014. Gli investigatori, diretti da Marco Calì e dal funzionario della sezione Antirapine Francesco Giustolisi, hannoTolomelli e un suo complice di 40 anni per unacommessa il 28 settembre scorso in largo Cairoli a, dove hanno aggredito il proprietario di una Porsche 992 con targa svizzera. I due erano in sella a uno scooter ...

di 40, per ladell'orologio commessa ai danni di un automobilista in Foro Bonaparte. Nel ... dopo una violenta colluttazione, l'uomo è riuscito a strappare l'orologio di marcamodello ......la banda deiche, a bordo di scooter, affiancava gli automobilisti strappandogli via l'orologio dal polso. In manette sono finiti due italiani, di 41 e 40 anni, ritenuti autori della...È stato arrestato dalla Squadra mobile di Milano, per aver rapinato un orologio di lusso, il 41enne Carmine Tolomelli, leader del gruppo ultras ...E' stato arrestato dalla Squadra mobile di Milano, per aver rapinato un orologio di lusso, il 41enne Carmine Tolomelli, leader del gruppo ultras del Napoli "Mastiffs" e immortalato accanto a Gennaro D ...