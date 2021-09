Ragazzina 13enne tenta di uccidersi a scuola | condizioni gravi

Leggi su anteprima24

Salerno – Una ragazza di 13 anni si è lanciata nel vuoto dalla finestra della sua classe neltivo di. Il fatto è accaduto in unamedia della provincia di Salerno. Secondo una ricostruzione effettuata dai carabinieri, la giovane era uscita dall'istituto insieme con i compagni ma poi è rientrata con una scusa. Approfittando dell'assenza di tutti, si è diretta nella sua classe e si è lanciata nel vuoto dal secondo piano. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata d'urgenza nell'ospedale di Battipaglia dal quale, poi, è stata trasferita al Santobono di Napoli. Nell'impatto ha riportato lesioni importanti. La prognosi è riservata ma lanon è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire il movente di quanto accaduto.