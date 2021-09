Raffaella Fico, la FOTO che commuove tutti: fan senza parole (Di giovedì 30 settembre 2021) Dolcissima Raffaella Fico: lo scatta immortala un momento intimo e offre un aspetto inconsueto della bella showgirl italiana. Personaggio televisivo ma soprattutto protagonista del gossip italiano: negli ultimi anni Raffaella Fico… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 30 settembre 2021) Dolcissima: lo scatta immortala un momento intimo e offre un aspetto inconsueto della bella showgirl italiana. Personaggio televisivo ma soprattutto protagonista del gossip italiano: negli ultimi anni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

quelladeimeme : RT @BITCHYFit: Raffaella Fico leggermente pretestuosa, Soleil Sorge avrà mille difetti ma dire 'urlate come delle scimmie' non è una frase… - alessiaschiaff1 : Parente di Raffaella Fico ? #gfvip - LaMedusah : RT @BITCHYFit: Raffaella Fico leggermente pretestuosa, Soleil Sorge avrà mille difetti ma dire 'urlate come delle scimmie' non è una frase… - rosy_obrien_ : RT @BITCHYFit: Raffaella Fico leggermente pretestuosa, Soleil Sorge avrà mille difetti ma dire 'urlate come delle scimmie' non è una frase… - tettosaura : RT @BITCHYFit: Raffaella Fico leggermente pretestuosa, Soleil Sorge avrà mille difetti ma dire 'urlate come delle scimmie' non è una frase… -