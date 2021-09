Racket dei funerali a Milano, "400 euro per vestire salme Covid" (Di giovedì 30 settembre 2021) Un “sistema collaudato nel tempo” in base al quale alcuni operatori dell’obitorio dell’ospedale Sacco di Milano consigliavano ai familiari dei defunti le imprese funebri a cui rivolgersi e permettevano “agli impresari”, a cui passavano informazioni, “di entrare e uscire” dalla camera mortuaria, ricevendo “denaro per tali favori”. L’ennesima indagine su un cosiddetto “Racket del caro estinto” ha portato stamani all’esecuzione di tre misure cautelari interdittive, ma ha anche svelato una serie di “violazioni” delle regole anti-Covid e pure la proposta, respinta al mittente da un addetto, di “vestire” la salma di un morto a causa del virus in cambio di “400 euro”. L’operatore dell’obitorio il 17 novembre 2020, in piena seconda ondata pandemica, ha depositato alla Polizia locale di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Un “sistema collaudato nel tempo” in base al quale alcuni operatori dell’obitorio dell’ospedale Sacco diconsigliavano ai familiari dei defunti le imprese funebri a cui rivolgersi e permettevano “agli impresari”, a cui passavano informazioni, “di entrare e uscire” dalla camera mortuaria, ricevendo “denaro per tali favori”. L’ennesima indagine su un cosiddetto “del caro estinto” ha portato stamani all’esecuzione di tre misure cautelari interdittive, ma ha anche svelato una serie di “violazioni” delle regole anti-e pure la proposta, respinta al mittente da un addetto, di “” la salma di un morto a causa del virus in cambio di “400”. L’operatore dell’obitorio il 17 novembre 2020, in piena seconda ondata pandemica, ha depositato alla Polizia locale di ...

