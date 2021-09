Quirinale, Draghi risponde infastidito: “Sempre la stessa domanda…”. Video (Di giovedì 30 settembre 2021) “Io al Quirinale? Mi fate questa domanda ad ogni ora e io rispondo Sempre allo stesso modo. Primo: è offensivo nei confronti di Mattarella. E poi non decido io, decide il Parlamento. Io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda”. Con queste parole il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto a una domanda di un giornalista che – durante la conferenza stampa dedicata al Nadef di ieri (29 settembre) – chiedeva se il suo nome è tra i papabili per sostituire Sergio Mattarella come presidente della Repubblica. Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021) “Io al? Mi fate questa domanda ad ogni ora e io rispondoallo stesso modo. Primo: è offensivo nei confronti di Mattarella. E poi non decido io, decide il Parlamento. Io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda”. Con queste parole il presidente del Consiglio Marioha risposto a una domanda di un giornalista che – durante la conferenza stampa dedicata al Nadef di ieri (29 settembre) – chiedeva se il suo nome è tra i papabili per sostituire Sergio Mattarella come presidente della Repubblica.

