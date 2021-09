QUELLI CHE IL LUNEDÌ: NUOVO ORARIO E FORMULA PER LO SHOW DI RAI2. FUNZIONERÀ? (Di giovedì 30 settembre 2021) Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu dalla domenica pomeriggio traslocano al LUNEDÌ sera di RAI2. QUELLI che il Calcio, lo storico talk SHOW ideato da Fabio Fazio nel 1993, cambia titolo diventando QUELLI che il LUNEDÌ, si apre all’attualità e a una sfida nuova, anzi non così nuova perché ai tempi di Simona Ventura ci fu una versione in prima serata. Correva la stagione 2001/2002 e debuttò QUELLI che lo Smoking, un esperimento iniziato a settembre e chiuso a febbraio per il basso riscontro auditel. Questa volta FUNZIONERÀ? QUELLI che il LUNEDÌ è un “late SHOW” in onda da uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 settembre 2021) Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu dalla domenica pomeriggio traslocano alsera diche il Calcio, lo storico talkideato da Fabio Fazio nel 1993, cambia titolo diventandoche il, si apre all’attualità e a una sfida nuova, anzi non così nuova perché ai tempi di Simona Ventura ci fu una versione in prima serata. Correva la stagione 2001/2002 e debuttòche lo Smoking, un esperimento iniziato a settembre e chiuso a febbraio per il basso riscontro auditel. Questa voltache ilè un “late” in onda da uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ...

