Quelli che il lunedì, la conferenza stampa in diretta. Di Meo: «Il calcio sarà solo un pretesto». Ubaldo Pantani imiterà il prof Barbero (Di giovedì 30 settembre 2021) Quelli che il calcio diventa Quelli che il lunedì. Con l'intuitivo cambio di collocazione (e pure di ragione sociale), da quest'anno la trasmissione di Rai2 andrà in onda in prime time ad inizio settimana – dal 4 ottobre prossimo, ore 21.20 – per raccontare in tono ironico i principali avvenimenti d'attualità. Non più necessariamente calcistici. Stamane i conduttori Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran presenteranno la nuova edizione dello show in una conferenza stampa che seguiremo in diretta dalle ore 12. All'incontro prenderà parte anche il direttore uscente di Rai2, Ludovico Di Meo. ore 12.10 – Inizia la conferenza stampa. Luca Bizzarri assente per motivi ...

