Quella volta che Ellen Pompeo e Denzel Washington si azzuffarono sul set: “Questa è la mia serie!” (Di giovedì 30 settembre 2021) Ellen Pompeo e Denzel Washington si sono azzuffati sul set di Grey’s Anatomy, quando il premio Oscar fu invitato dalla produttrice Debbie Allen a dirigere l’episodio della stagione 12 dal titolo The Sound of Silence. Portare il regista sul set fu un modo per trattenere la Pompeo nel suo ruolo: dopo gli addii di Patrick Dempsey e Sandra Oh, anche la protagonista voleva lasciare la serie, quindi la Allen si inventò una sorta di regalo per premiare la sua fedeltà alla serie. Ellen Pompeo e Denzel Washington, però, non si sono trovati subito benissimo. Lo ha spiegato l’attrice nel suo primo podcast, parlando con l’ex co-protagonista Patrick Dempsey: in Tell Me with Ellen Pompeo, l’attrice ha definito ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)si sono azzuffati sul set di Grey’s Anatomy, quando il premio Oscar fu invitato dalla produttrice Debbie Allen a dirigere l’episodio della stagione 12 dal titolo The Sound of Silence. Portare il regista sul set fu un modo per trattenere lanel suo ruolo: dopo gli addii di Patrick Dempsey e Sandra Oh, anche la protagonista voleva lasciare la serie, quindi la Allen si inventò una sorta di regalo per premiare la sua fedeltà alla serie., però, non si sono trovati subito benissimo. Lo ha spiegato l’attrice nel suo primo podcast, parlando con l’ex co-protagonista Patrick Dempsey: in Tell Me with, l’attrice ha definito ...

Advertising

teatrolafenice : ?? A quest'ora nel 1957 andava in scena per la prima volta a Broadway 'West Side Story' di Leonard Bernstein. Uno sc… - TOMlilisNSON : @AuroraPedale Sai, la persona che credevo essere la mia migliore amica, quella che conosco letteralmente da quando… - PRlVATEROSS : Ho pianto perché mi sono messa nei suoi panni, onestamente non credo che sarei stata forte come lei. Chissà dove ha… - BaldiniCastoldi : RT @altrogiornorai1: “Quella volta in Messico con papà Paolo Villaggio, Vittorio Gassman e due iguane…” Il racconto di Elisabetta Villaggi… - naturkishlover : RT @always__shines: kerem ha rischiato per ben due volta in primis facendo quella famosa chiamata perché lei poteva voltare le spalle e sce… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella volta Scheda bianca o nulla: in quali casi e conseguenze sul voto ...di nuovo in caso di errore? Votare con scheda bianca Altra ipotesi che si può verificare è quella ... Il voto è valido ogni volta che si può desumere in maniera inequivocabile la volontà dell'elettore , ...

Serie A, 7giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche ... domenica 3 ottobre, ore 15.00 Lo Spezia sfida un tabù visto che ha vinto solo una volta nella sua ... il Milan è, tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa, quella contro cui i bergamaschi ...

Quella volta che George Clooney regalò un milione di dollari (ciascuno) ai suoi amici Yahoo Finanza I due volti della Champions: la Juve ruba l'idea al Chelsea. L'arbitro la partita al Milan Chiamale se vuoi sorprese. Il Milan sembra fare un boccone solo dell’Atletico e poi perde. La Juve è nettamente più debole dei campioni d’Europa ...

La prossima volta che guardate la tv Figuratevi le riunioni che hanno preceduto quel programma, raccontate nel nuovo libro di Pietro Galeotti Pietro Galeotti, che fa soprattutto l’autore televisivo ma anche il giornalista e lo scrittore ...

...di nuovo in caso di errore? Votare con scheda bianca Altra ipotesi che si può verificare è... Il voto è valido ogniche si può desumere in maniera inequivocabile la volontà dell'elettore , ...... domenica 3 ottobre, ore 15.00 Lo Spezia sfida un tabù visto che ha vinto solo unanella sua ... il Milan è, tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa,contro cui i bergamaschi ...Chiamale se vuoi sorprese. Il Milan sembra fare un boccone solo dell’Atletico e poi perde. La Juve è nettamente più debole dei campioni d’Europa ...Figuratevi le riunioni che hanno preceduto quel programma, raccontate nel nuovo libro di Pietro Galeotti Pietro Galeotti, che fa soprattutto l’autore televisivo ma anche il giornalista e lo scrittore ...