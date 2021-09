Pugilato | inchiesta McLaren | manipolati incontri Rio 2016

(Di giovedì 30 settembre 2021) Un "sistema per manipolare i risultati deglidia Rio". Lo rivela la prima fase dell'indagine indipendente svolta dal professor Richard, secondo quanto dichiara Umar ...

Lo rivela la prima fase dell'indagine indipendente svolta dal professor Richard McLaren, secondo quanto dichiara Umar Kremlev, dal 2020 presidente della Federazione internazionale di(Aiba). ...'C'era un sistema per manipolare i risultati degli incontri dia Rio 2016' . E' questo il contenuto più forte contenuto nell'indipendente portata avanti dal professor Richard McLaren. Stando alle dichirazioni di Umar Kremlev, il presidente ...“C’era un sistema per manipolare i risultati degli incontri di pugilato a Rio 2016”. E’ questo il contenuto più forte contenuto nell’inchiesta indipendente portata avanti dal professor Richard McLaren ...(ANSA) - ROMA, 30 SET - Un "sistema per manipolare i risultati degli incontri di pugilato a Rio 2016". Lo rivela la prima fase dell'indagine indipendente svolta dal professor Richard McLaren, secondo ...