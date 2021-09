Pugilato | Clemente Russo torna su Rio 2016 | “Spero sia nuovo inizio | pronto a ricombattere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 settembre 2021)to a parlare dell’inchiesta McLaren sui verdetti “taroccati” a Rio, tra cui spicca anche quello della finale dei pesi massimi vinta all’epoca dalTischenko che nei quarti di finale aveva battuto tra le polemiche proprio l’azzurro. “Chi ha sbagliato deve pagare, l’inchiesta deve andare avanti – afferma– Sareia rifare tutti i combattimenti, ma siccome non è possibilealmeno che vengano restituite le medaglie.” All’epoca Francesco Damiani, coach dell’italiano, parlò di “verdetti già decisi” in riferimento alla vittoria ai punti di Tischenko. Parole che ora suonano come profezia, mentreguarda al futuro: “che sia un...