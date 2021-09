PSG, la vogliamo finire? Cara UEFA, così non va (Di giovedì 30 settembre 2021) Anche Franck Kessie appare prossimo ad unirsi al Dream Team allestito dal PSG. UEFA se ci sei, batti un colpo Supermarket Europa, prezzi stracciati e affari garantiti, tutto ad una sola condizione: per partecipare alla grande svendita internazionale bisognerà appartenere a speciali categorie amiche della Santa UEFA. Ed è per questa ragione che, per fare un esempio del tutto casuale, il PSG appare ancora una volta in procinto di chiudere l’ennesimo affare a parametro zero della sua storia recente. E poco possono fare a questo punto i tifosi di mezza Europa, uniti nel contrastare il demone Superlega ma impreparati ad arringare contro le superpotenze mediorientali del calcio europeo. Come probabilmente è nullo il potere dei tifosi milanisti nei confronti di un giocatore, Franck Kessie, passato dall’esser considerato pedina fondamentale del nuovo ... Leggi su zon (Di giovedì 30 settembre 2021) Anche Franck Kessie appare prossimo ad unirsi al Dream Team allestito dal PSG.se ci sei, batti un colpo Supermarket Europa, prezzi stracciati e affari garantiti, tutto ad una sola condizione: per partecipare alla grande svendita internazionale bisognerà appartenere a speciali categorie amiche della Santa. Ed è per questa ragione che, per fare un esempio del tutto casuale, il PSG appare ancora una volta in procinto di chiudere l’ennesimo affare a parametro zero della sua storia recente. E poco possono fare a questo punto i tifosi di mezza Europa, uniti nel contrastare il demone Superlega ma impreparati ad arringare contro le superpotenze mediorientali del calcio europeo. Come probabilmente è nullo il potere dei tifosi milanisti nei confronti di un giocatore, Franck Kessie, passato dall’esser considerato pedina fondamentale del nuovo ...

maurocavina62 : @leon_mazz Non vogliamo farne parte, giocatevi la vostra coppetta con i vostri #PSG,i vostri #Raiola,i vostri raggi… - milandimundo : Vuole 8 MILIONI lui. Ti darei 8 Milioni di calci nel culo! VAI AL PSG, che qui vogliamo UOMINI VERI, non PAGLIACCI.… - Loco_Rossonero : Con questa cazzata che hai fatto #Kessie puoi andare chiedere 8 milione al PSG, non ti vogliamo più vedere. - parissgitalia : Ecco a Voi il nostro 11 iniziale che dire…nulla…semplicemente che stasera a casa NOSTRA vogliamo VINCERE!Quindi for… - oldboy_04 : @gigiodonna1 @PSG_inside Ti vogliamo così,ci fai sognare -

Ultime Notizie dalla rete : PSG vogliamo La prima crisi del Lipsia? Ancora più allarmante, se vogliamo, è il modo in cui sono arrivate queste sconfitte: nelle due gare ... ma solo per merito dei numeri di Cristopher Nkunku: l'ex Psg ha segnato sette gol in 751 di gioco ...

Juve - Chelsea, delusione bianconera - 'Non vogliamo vederlo in campo' Una scelta che non convince molto i tifosi bianconeri, che non hanno perso tempo per criticare l'ex calciatore del Psg. I sostenitori della Juventus si sono letteralmente scatenati già pochi minuti ...

Diretta Psg-Manchester City ore 21: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming Corriere dello Sport Keylor Navas, 34 anni, portiere costaricano del Psg - Ansa/Epa Dall'infanzia difficile agli allenamenti con un trapezista, il numero 1 costaricano, rivale di Donnarumma al Psg, è un cattolico che non ha mai nascosto la sua fede: «Dio è il mio motivatore» ...

Il Psg su Barella e Kessié, derby milanese per Cambiaso e idea Vecino per Maldini Il Paris Saint Germain, nonostante l'ottimo momento vissuto da Leandro Paredes e Gueyè, vorrebbe rinforzare la rosa con altri centrocampisti. I sogni sarebbero N'Golo Kantè e Paul Pogba (quest'ultimo ...

