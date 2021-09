Proroga Superbonus al 2023: cos’è, come funziona, come fare domanda e chi ne ha diritto (Di giovedì 30 settembre 2021) Proroga Superbonus al 2023. Via libera dal Consiglio dei ministri alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2021. La Nota prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit “e definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm. Tra i provvedimenti anche la Proroga del Superbonus al 2023. Proroga Superbonus al 2023, via libera del Governo «Il percorso programmatico per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021)al. Via libera dal Consiglio dei ministri alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2021. La Nota prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit “e definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio, che avràobiettivo quello di sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm. Tra i provvedimenti anche ladelalal, via libera del Governo «Il percorso programmatico per il ...

