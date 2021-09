Proroga superbonus 110% fino al 2023 | è ufficiale

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 30 settembre 2021) La notizia era quanto meno attesa, ma su di essa nei giorni scorsi non vi era ancora la conferma. Da pochissimo tempo è stato pubblicato in GU il decreto ad hoc sulla, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La novità sostanziale è la seguente: detto provvedimento ha la funzione di assegnare le risorse necessarie per ladi un anno dell’incentivo, che prevede una interessante detrazione fiscale delper quanto attiene alle spese relative ai lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi per migliorarne l’efficienza energetica. Vediamo allora qualche dettaglio in proposito. Laal ...