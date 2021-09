Promes | Napoli grande squadra | ma abbiamo vinto per questo motivo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 settembre 2021) Quincy, attaccante dello Spartak Mosca, è l'autore di una doppietta fondamentale per la vittoria della suacontro il. Il giocatore, nel post partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Express: "Negli spogliatoi tra i due tempi, mentre eravamo sotto di un gol,parlato di strategia visto che eravamo in superiorità numerica. Dovevamo essere più attivi perché anche se ilè unanoi non volevamo buttare via la partita. Questa vittoria è incredibile per tutti noi,segnato tre gol". FOTO IMAGO "Una sensazione piacevole per tutti coloro che amano lo Spartak. Nessuno si aspettava che ilsegnasse così presto, dobbiamo studiare ed essere più attenti perché non ...