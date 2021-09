Probabili formazioni Verona-Spezia, settima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 30 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Verona-Spezia, match della settima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto pronto allo stadio Bentegodi per la sfida che mette di fronte gli scaligeri e i liguri, due compagini che si trovano nelle zone meno nobili della classifica e che vogliono risalire la china. Scontro diretto importante per la salvezza, fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 3 ottobre e diretta su Dazn. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Verona – Tudor col nodo attaccanti: Simeone, Lasagna, Kalinic e Caprari stanno tutti bene, il primo sembra quello sicuro del posto, potrebbe affiancarlo il croato. QUI Spezia – Tantissime assenze per Thiago Motta, che però davanti ha abbastanza soluzioni. ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Ledi, match delladi. Tutto pronto allo stadio Bentegodi per la sfida che mette di fronte gli scaligeri e i liguri, due compagini che si trovano nelle zone meno nobili della classifica e che vogliono risalire la china. Scontro diretto importante per la salvezza, fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 3 ottobre e diretta su Dazn. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Tudor col nodo attaccanti: Simeone, Lasagna, Kalinic e Caprari stanno tutti bene, il primo sembra quello sicuro del posto, potrebbe affiancarlo il croato. QUI– Tantissime assenze per Thiago Motta, che però davanti ha abbastanza soluzioni. ...

