Probabili formazioni Fiorentina-Napoli, settima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 30 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Napoli, match della settima giornata di Serie A 2021/2022. Domenica 3 ottobre alle ore 18 scendono in campo i viola e i partenopei in una sfida di gran fascino. Dodici punti per i toscani che hanno iniziato bene il campionato, benissimo invece gli azzurri a punteggio pieno ma reduci dal brutto ko in Europa League. Andiamo a scoprire le possibioli scelte dei due tecnici, Italiano e Spalletti. QUI Fiorentina – Due i dubbi per Italiano che deve ancora fare a meno di Castrovilli: in cabina di regia Torreira o Pulgar col primo favorito, ballottaggio aperto tra Callejon e Sottil nel trio d’attacco che ritrova Gonzalez dopo la squalifica. QUI Napoli – Spalletti prova a ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Ledi, match delladi. Domenica 3 ottobre alle ore 18 scendono in campo i viola e i partenopei in una sfida di gran fascino. Dodici punti per i toscani che hanno iniziato bene il campionato, benissimo invece gli azzurri a punteggio pieno ma reduci dal brutto ko in Europa League. Andiamo a scoprire le possibioli scelte dei due tecnici, Italiano e Spalletti. QUI– Due i dubbi per Italiano che deve ancora fare a meno di Castrovilli: in cabina di regia Torreira o Pulgar col primo favorito, ballottaggio aperto tra Callejon e Sottil nel trio d’attacco che ritrova Gonzalez dopo la squalifica. QUI– Spalletti prova a ...

