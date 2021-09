Prime liti nella casa del GF VIP 6 e Raffaella Fico accusa Soleil Sorge di razzismo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 30 settembre 2021) Serata parecchio movimentata quella di ieridel Grande Fratello VIP 6 a causa di una discussione che c’è stata tra Alex Belli e Samy. I due ragazzi se ne sono dette di santa ragione, alzando anche i toni ma poi hanno fatto pace chiedendo anche a tutti gli altri concorrenti di darsi una calmata. In realtà non c’era un vero e proprio motivo per il quale i due hannogato anche se Belli, parlando con i suoi amici, si è detto sicuro che Samy lo abbia fatto per mettersi in mostra ( lo avrebbe puntato per tutto il giorno cogliendo poi il solo pretesto utile per discutere). Ma mentre i due si abbracciavano per celebrare la pace fatta, nel giardino le ragazze discutevano di quello che era accaduto. In particolare Ainett aveva preso le difese del modello egiziano, dicendo che Alex si era comportato male. Una difesa infervorata la ...