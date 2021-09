Prevalgono le nuvole con qualche schiarita

(Di giovedì 30 settembre 2021) Settembre è agli sgoccioli: sarà davvero autunno adesso? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Una vasta area basso pressoria, avente il suo centro sull’Islanda, veicolerà sull’ Europa occidentale e Mediterraneo, correnti in quota dai quadranti nord occidentali. Lungo il bordo orientale della depressione islandese, uno stabile promontorio alto pressorio devierà il flusso settentrionale fin sul Mare di Barents. Fresche correnti nord occidentali interesseranno il territorio italiano con locali fenomeni di instabilità lungo i rilievi alpini ed appenninici, più diffusi su aree meridionali, Calabria, Basilicata, Puglia salentina e Sicilia centro orientale. In Lombardia alternanza di schiarite con locali, deboli fenomeni su Alpi, Prealpi e Appennino Pavese, in attesa del passaggio di una perturbazione che dal pomeriggio/sera di sabato, sarà responsabile di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prevalgono nuvole

BergamoNews.it

Nelle profondità dello spazio, ci sono corpi celesti dovecondizioni estreme: le stelle ... 'Queste duedi elettroni, quindi, corrono l'una verso l'altra con tutta la loro forza, ...... carica di suggestioni in cui il cielo pervaso dicontribuisce ad accrescere ulteriormente ... il dio dell'amore, posto di spalle pronto a domare le paure che spessoin un sentimento ...Ecco cosa dicono gli esperti. Sabato 25 settembre. A Como domani 25 settembre cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornat ...Barbara Magro, comandante della Capitaneria, al contrattacco: "La decisione è dell’Autorità portuale di Ancona, non la nostra. E aggiunge i dettagli dei pareri favorevoli espressi alla revoca della co ...