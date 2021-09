“Premio 2031”, startup e imprese innovative: oltre 1 milione di euro in palio (Di giovedì 30 settembre 2021) È aperta alle candidature la nuova call “Fai qualcosa di grande, per te, per l’Italia, per un futuro comune” dedicata a imprese e startup innovative di “Premio 2031”, l’evoluzione del Premio Gaetano Marzotto, che mette in palio oltre 1 milione di euro. Premio 2031 è una competizione che mira a premiare persone fisiche, team di progetto, startup e imprese che sviluppino un’idea imprenditoriale innovativa, con una ricaduta economica e un impatto sociale positivo principalmente sul territorio italiano, ma in grado di crescere a livello internazionale. L’iniziativa si articola in due bandi, che comprendono 44 premi, di cui 17 corporate e 26 offerti da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) È aperta alle candidature la nuova call “Fai qualcosa di grande, per te, per l’Italia, per un futuro comune” dedicata adi “”, l’evoluzione delGaetano Marzotto, che mette indiè una competizione che mira a premiare persone fisiche, team di progetto,che sviluppino un’idea imprenditoriale innovativa, con una ricaduta economica e un impatto sociale positivo principalmente sul territorio italiano, ma in grado di crescere a livello internazionale. L’iniziativa si articola in due bandi, che comprendono 44 premi, di cui 17 corporate e 26 offerti da ...

