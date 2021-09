PreCop26, Draghi risponde a Greta: «Il ‘bla bla bla’ della politica? Per fare grandi cambiamenti devi convincere le persone» (Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto un discorso alla terza giornata di lavori al Mico di Milano, dove è in corso il Youth4Climate, l’evento sul clima iniziato il 28 settembre e che ha coinvolto 400 giovani e attivisti provenienti da tutto il mondo. «Questa generazione la vostra generazione, è la più minacciata dai cambiamenti climatici. Avete ragione a chiedere una responsabilizzazione, a chiedere un cambiamento», ha detto il premier, che poco dopo l’inizio del suo intervento è stato interrotto dalle proteste degli attivisti, che hanno intonato «El pueblo unido» e hanno chiesto «no more greenwashing». «La transizione ecologica non è una scelta, è una necessità», ha continuato Draghi. «Abbiamo solo due possibilità: o affrontiamo adesso i costi di questa transizione. O agiamo dopo – il che vorrebbe dire pagare il prezzo ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente del Consiglio Marioha tenuto un discorso alla terza giornata di lavori al Mico di Milano, dove è in corso il Youth4Climate, l’evento sul clima iniziato il 28 settembre e che ha coinvolto 400 giovani e attivisti provenienti da tutto il mondo. «Questa generazione la vostra generazione, è la più minacciata daiclimatici. Avete ragione a chiedere una responsabilizzazione, a chiedere un cambiamento», ha detto il premier, che poco dopo l’inizio del suo intervento è stato interrotto dalle proteste degli attivisti, che hanno intonato «El pueblo unido» e hanno chiesto «no more greenwashing». «La transizione ecologica non è una scelta, è una necessità», ha continuato. «Abbiamo solo due possibilità: o affrontiamo adesso i costi di questa transizione. O agiamo dopo – il che vorrebbe dire pagare il prezzo ...

