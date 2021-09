PreCop26, Draghi contestato alla Youth4Climate. Tensioni a Milano tra manifestanti e forze dell’ordine – Il video (Di giovedì 30 settembre 2021) «Il popolo unito non sarà sconfitto». È il messaggio di uno dei cartelli con cui i manifestanti hanno interrotto il discorso di Mario Draghi alla conferenza organizzata a Milano, la Youth4Climate, in vista della PreCop26. Il gruppo di ragazzi del movimento internazionale Extincion Rebellion, che già ieri aveva occupato pacificamente le sedi di alcune testate nazionali in segno di protesta, ha organizzato il sit-in al Gate 2 di City Life, a pochi passi dal Mico dove si sta tenendo la seconda giornata del convegno. «È tempo di agire», hanno iniziato a scandire gli attivisti durante l’intervento del presidente del Consiglio, che dopo aver smesso di parlare ha ripreso il suo discorso al pubblico. Le contestazioni hanno avuto luogo anche fuori dal Mico, dove si sono verificate ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) «Il popolo unito non sarà sconfitto». È il messaggio di uno dei cartelli con cui ihanno interrotto il discorso di Marioconferenza organizzata a, la, in vista della. Il gruppo di ragazzi del movimento internazionale Extincion Rebellion, che già ieri aveva occupato pacificamente le sedi di alcune testate nazionali in segno di protesta, ha organizzato il sit-in al Gate 2 di City Life, a pochi passi dal Mico dove si sta tenendo la seconda giornata del convegno. «È tempo di agire», hanno iniziato a scandire gli attivisti durante l’intervento del presidente del Consiglio, che dopo aver smesso di parlare ha ripreso il suo discorso al pubblico. Le contestazioni hanno avuto luogo anche fuori dal Mico, dove si sono verificate ...

Advertising

MiTE_IT : L'assemblea dei giovani della #Youth4Climate ha approvato i messaggi chiave che saranno illustrati domani alla pres… - AndreaLiberati : RT @destinazionecop: CONTESTAZIONE Mentre parla Draghi i delegati vicini a Fridays For Future lasciano la sala urlando “no more greenwashi… - RomanoAnge : RT @AffInt: ????L'emergenza climatica è percepita dagli italiani come la principale minaccia alla sicurezza del Paese, ancor più che la pande… - TSostenibile : Mario #Draghi ha chiuso i lavori della #Youth4Climate: «Questa generazione la vostra generazione, è la più minaccia… - infoitinterno : Draghi alla PreCop26: “La transizione ecologica è una necessità, l’Italia pronta a scelte audaci”. E incontra Greta… -