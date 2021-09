Prato, prete arrestato per droga. Dai conti della parrocchia sottratti 150mila euro (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono stimati tra 130mila e 150mila euro gli ammanchi dalle casse della parrocchia dell’Annunciazione alla Castellina di Prato, a causa dei prelievi indebiti, probabilmente anche per comprare droghe, compiuti tra il 2019 e il 2021 dall’ex parroco 40enne don F. S., finito agli arresti domiciliari lo scorso 14 settembre con le accuse di traffico internazionale di droga, spaccio di sostanze stupefacenti, appropriazione indebita, truffa e tentate lesioni gravissime (quest’ultimo in relazione alla sua sieropositività). La parrocchia su indicazione della Diocesi, precisa un comunicato diffuso dalla Curia, ha provveduto alla verifica degli ammanchi sulla base dell’ipotesi di reato contestata dalla Procura di Prato al sacerdote. E la stessa ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono stimati tra 130mila egli ammanchi dalle cassedell’Annunciazione alla Castellina di, a causa dei prelievi indebiti, probabilmente anche per comprare droghe, compiuti tra il 2019 e il 2021 dall’ex parroco 40enne don F. S., finito agli arresti domiciliari lo scorso 14 settembre con le accuse di traffico internazionale di, spaccio di sostanze stupefacenti, appropriazione indebita, truffa e tentate lesioni gravissime (quest’ultimo in relazione alla sua sieropositività). Lasu indicazioneDiocesi, precisa un comunicato diffuso dalla Curia, ha provveduto alla verifica degli ammanchi sulla base dell’ipotesi di reato contestata dalla Procura dial sacerdote. E la stessa ...

