Pollo arrosto day, maratona social per celebrare carne consumata da 40 mln italiani (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Labitalia) - Healthy o goloso, arrosto o fritto, in padella o alla piastra: tra gli italiani e il Pollo si conferma una passione senza confini. Non solo è la carne più acquistata (35% della spesa, dati Ismea) ma è anche la più amata: il 72% la consuma almeno una volta a settimana (ma il 26% arriva anche a tre volte), al pari di pesce e uova e molto più di altre carni (mediamente 50%). In media il Pollo è consumato quasi 2 volte a settimana (1,8). La ricetta del cuore? È il Pollo arrosto con le patate (69%), seguita da cotoletta (55%), Pollo fritto (35%) e insalata di Pollo (34%). L'82% degli italiani (circa 40 milioni) mangia il Pollo arrosto almeno una volta al mese e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Labitalia) - Healthy o goloso,o fritto, in padella o alla piastra: tra glie ilsi conferma una passione senza confini. Non solo è lapiù acquistata (35% della spesa, dati Ismea) ma è anche la più amata: il 72% la consuma almeno una volta a settimana (ma il 26% arriva anche a tre volte), al pari di pesce e uova e molto più di altre carni (mediamente 50%). In media ilè consumato quasi 2 volte a settimana (1,8). La ricetta del cuore? È ilcon le patate (69%), seguita da cotoletta (55%),fritto (35%) e insalata di(34%). L'82% degli(circa 40 milioni) mangia ilalmeno una volta al mese e ...

Advertising

DemetanTed : Vecchio CUCS Del mio cuoricino Ancora Campa Angelicuccia?? Quella Di Arrosto e BRoccoli caldi ...che er pollo ch… - _Vivailpollo : RT @albertolupini: Pollo Arrosto Day, maratona web per celebrare la carne più consumata al mondo - _Vivailpollo : RT @1979Moma: E voi preferite il PETTO o la COSCIA? La mia preferenza la scoprirete il 2 ottobre in occasione del Pollo Arrosto Day! #pollo… - _Vivailpollo : RT @Fornofornelli: Seguici il 2 ottobre sui canali social, ci sarà una maratona per celebrare la passione per il pollo arrosto e provare a… - _Vivailpollo : RT @TrabucchiElena: Il POLLO ARROSTO DAY sta arrivando!!! La carne più apprezzata dagli italiani, simbolo della domenica in famiglia, perch… -