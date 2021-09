Poco dal dentista causa Covid, al via mese prevenzione dentale (Di giovedì 30 settembre 2021) Gli oltre 18 mesi di pandemia hanno avuto un forte impatto negativo sulle abitudini degli italiani in termini di prevenzione e cure, anche per quanto riguarda la salute orale: circa un terzo degli italiani si è rivolto al proprio dentista solo per ‘urgenze’ contro solo Poco più di un quarto degli accessi per controlli di routine. Una percentuale che nel Sud supera il 40% dimostrando come l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 abbia penalizzato in modo consistente l’accesso alla prevenzione e alle cure odontoiatriche, anche a causa della crisi economica. È quanto emerge da un’ampia ricerca epidemiologica realizzata in Italia dalle Università di Milano e Berna, in collaborazione con l’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) e il supporto di Mentadent, presentata nel corso ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Gli oltre 18 mesi di pandemia hanno avuto un forte impatto negativo sulle abitudini degli italiani in termini die cure, anche per quanto riguarda la salute orale: circa un terzo degli italiani si è rivolto al propriosolo per ‘urgenze’ contro solopiù di un quarto degli accessi per controlli di routine. Una percentuale che nel Sud supera il 40% dimostrando come l’emergenza sanitaria dovuta al-19 abbia penalizzato in modo consistente l’accesso allae alle cure odontoiatriche, anche adella crisi economica. È quanto emerge da un’ampia ricerca epidemiologica realizzata in Italia dalle Università di Milano e Berna, in collaborazione con l’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) e il supporto di Mentadent, presentata nel corso ...

