Roma, 30 set. - Gli oltre 18 mesi di pandemia hanno avuto un forte impatto negativo sulle abitudini degli italiani in termini di prevenzione e cure, anche per quanto riguarda la salute orale: circa un ...

Poco dal dentista causa Covid, al via mese prevenzione dentale Incredibilmente solo poco più del 2% del campione ha affermato di avere sanguinamento dalle gengive ... I risultati ottenuti da Andi e dal Mese della Prevenzione Dentale sono cresciuti costantemente nel ...

Poco dal dentista causa Covid, al via mese prevenzione dentale

Indagine mostra un peggioramento della salute del cavo orale e delle abitudini di prevenzione Gli oltre 18 mesi di pandemia hanno avuto un forte impatto negativo sulle abitudini degli italiani in term ...

