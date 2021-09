Poco C31 | il nuovo smartphone economico della serie C

(Di giovedì 30 settembre 2021) E’ oramai passato un anno dal lancio ufficiale del C3 lo scorso ottobre. Lodi casaha venduto 2.5 milioni di unità in India. E’ finalmente arrivato il momento perdi presentare il suo successore, il C31, il secondoC. IlC31 è alimentato dal processore Helio G35 e viene fornito con fino a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Presenta inoltre uno slot per schede microSD dedicato all’espansionememoria fino a 512 GB. Il C31 esegue l’ormai datato Android 11 e l’azienda produttrice si è dichiarata orgogliosa di poter offrire il suoprodotto ai clienti senza alcuna pubblicità nell’interfaccia utente. A bordo dello...

... non ha tradito le attese ed ha offerto, per ora ai consumatori di quel paese (dal 2 Ottobre), nelle nuance Shadow Grey e Royal Blue , lo smartphone, erede del modello C3 . Destinato a ... POCO C31 è finalmente ufficiale. Il nuovo smartphone dell'omonima azienda è stato condiviso e non potevamo non farvelo vedere.