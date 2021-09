PlayStation vuole creare giochi horror molto più immersivi e coinvolgenti (Di giovedì 30 settembre 2021) Sony ha recentemente depositato un brevetto che potrebbe mirare a creare esperienze di gioco horror più coinvolgenti. La formulazione del brevetto offre una vasta gamma di applicazioni, ma i giochi horror sembrano essere il suo obiettivo principale. Il genere horror ha avuto alcune gemme nel 2021, ma Sony crede di poter spingere ancora di più. Il brevetto afferma che per alterare l'ambiente di un giocatore, i giochi richiedono input specifici come la pressione di un pulsante. Se un gioco non richiede un input, il gioco costringe i giocatori a una sequenza script su cui hanno poco o nessun controllo. Sony sta cercando di risolvere questo problema. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Sony ha recentemente depositato un brevetto che potrebbe mirare aesperienze di giocopiù. La formulazione del brevetto offre una vasta gamma di applicazioni, ma isembrano essere il suo obiettivo principale. Il genereha avuto alcune gemme nel 2021, ma Sony crede di poter spingere ancora di più. Il brevetto afferma che per alterare l'ambiente di un giocatore, irichiedono input specifici come la pressione di un pulsante. Se un gioco non richiede un input, il gioco costringe i giocatori a una sequenza script su cui hanno poco o nessun controllo. Sony sta cercando di risolvere questo problema. Leggi altro...

Advertising

misteruplay2016 : PlayStation vuole creare giochi horror molto più immersivi e coinvolgenti - domthewizard : @MissItaPixie Vabbè però non he che abbia lasciato tutto come vuole far credere, non aveva neanche un lavoro. In am… - Paolo_MeNeFotto : @SimoneVazzana I top player si pagano, fossi Kessie in un campionato dove Calhanoglu prende 5 milioni e Romagnoli 6… - Info_e_Games : Activision, il CEO vuole che sia uno dei posti ... - -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation vuole Napoli Spartak Mosca diretta tv live streaming gratis dove e come vedere la partita ( Europa League SKY O DZAN) ... si potrà assistere al match anche attraverso i televisori collegandoli ad una console Playstation ... eppure facilmente traducibili: il Napoli vuole puntare ad ogni obiettivo e non può permettersi il ...

Fantacalcio, 7° giornata di Serie A campionato 2021/2022 ... che ha ritrovato i tre punti contro la Salernitana, e l'Inter, che vuole ritrovarli dopo il ...anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 ...

PlayStation vuole creare giochi horror molto più immersivi e coinvolgenti Eurogamer.it ... si potrà assistere al match anche attraverso i televisori collegandoli ad una console... eppure facilmente traducibili: il Napolipuntare ad ogni obiettivo e non può permettersi il ...... che ha ritrovato i tre punti contro la Salernitana, e l'Inter, cheritrovarli dopo il ...anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console4 ...