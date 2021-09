PlayStation ha ufficialmente acquisito Bluepoint Games, lo studio dietro il remake di Demon's Souls (Di giovedì 30 settembre 2021) La famiglia PlayStation studios si allarga ancora con l'arrivo di Bluepoint Games, da tempo partner della società. A partire dal remake di Demon's Souls per PS5, passando per quello di Shadow of the Colossus per PS4, particolarmente acclamato dalla critica, e per le versioni rimasterizzate di amatissimi titoli come Uncharted: The Nathan Drake Collection, Bluepoint ha consolidato la sua reputazione creando alcuni dei remake e delle versioni rimasterizzate di maggior qualità all'interno del settore. In ciascuno dei suoi progetti, Bluepoint è riuscito a elevare il livello di grafica ed esperienza di gioco, segnando così ogni generazione di console. Inoltre, la vasta competenza dello studio nella creazione ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) La famiglias si allarga ancora con l'arrivo di, da tempo partner della società. A partire daldi'sper PS5, passando per quello di Shadow of the Colossus per PS4, particolarmente acclamato dalla critica, e per le versioni rimasterizzate di amatissimi titoli come Uncharted: The Nathan Drake Collection,ha consolidato la sua reputazione creando alcuni deie delle versioni rimasterizzate di maggior qualità all'interno del settore. In ciascuno dei suoi progetti,è riuscito a elevare il livello di grafica ed esperienza di gioco, segnando così ogni generazione di console. Inoltre, la vasta competenza dellonella creazione ...

