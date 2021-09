Pietro Masotti è fidanzato? Mistero sulla vita privata | ecco la verità

Leggi su ck12

(Di giovedì 30 settembre 2021), 35 anni il prossimo 3 ottobre è uno dei personaggi più amati della televisione. Si sa pochissimo della suasentimentale.come stanno le cose Uno dei personaggi più amati del piccolo schermo è, 35 anni domenica 3 ottobre, attore pugliese di Rutigliano comune di 18.000 abitanti in provincia di Bari. Deve la sua popolarità alla partecipazione alla soap opera Il Paradiso delle Signore ed alle costanti ospitate nella striscia quotidiana della Rai condotta da Serena Bortone Oggi è un altro Giorno. —>>> Leggi anche Oggi è un altro giorno non va in onda: la decisione improvvisa della Rainella soap interpreta Marcello barista di lavoro e seduttore per diletto. Innumerevoli le ...