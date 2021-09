Pesi, Europei Junior 2021: Cristiano Ficco conquista la medaglia d’oro (Di giovedì 30 settembre 2021) Cristiano Ficco si laurea campione Europeo Junior di sollevamento Pesi nella categoria 89 kg, trionfando nel torneo continentale sulla pedana di Rovaniemi in Finlandia. Il classe 2001, già Campione Olimpico ai Giochi Giovanili di Buenos Aires nel 2018, impone le sue misure nello snatch con 153 kg e, dopo aver fallito i 157 al secondo tentativo, alza la posta in palio chiudendo davanti a tutti con 158 kg. Alle sue spalle si piazzano il russo Moguchev e l’ucraino Nikolaienko. Nello slancio, invece, Ficco dà vita ad una entusiasmante duello con il moldavo Bratu e soprattutto con l’armeno Ghahramanyan, oro di specialità con 196; all’azzurro basta la prima alzata a 190 kg, nonostante i tentativi a 197, misura che è bastata per il totale a 348 kg, che gli è valso l’oro. Argento per il russo Moguchev, bronzo ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021)si laurea campione Europeodi sollevamentonella categoria 89 kg, trionfando nel torneo continentale sulla pedana di Rovaniemi in Finlandia. Il classe 2001, già Campione Olimpico ai Giochi Giovanili di Buenos Aires nel 2018, impone le sue misure nello snatch con 153 kg e, dopo aver fallito i 157 al secondo tentativo, alza la posta in palio chiudendo davanti a tutti con 158 kg. Alle sue spalle si piazzano il russo Moguchev e l’ucraino Nikolaienko. Nello slancio, invece,dà vita ad una entusiasmante duello con il moldavo Bratu e soprattutto con l’armeno Ghahramanyan, oro di specialità con 196; all’azzurro basta la prima alzata a 190 kg, nonostante i tentativi a 197, misura che è bastata per il totale a 348 kg, che gli è valso l’oro. Argento per il russo Moguchev, bronzo ...

