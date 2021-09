Permessi elettorali amministrative 2021: come funzionano e come richiederli (Di giovedì 30 settembre 2021) I lavoratori dipendenti chiamati a partecipare alle operazioni di voto e scrutinio presso i seggi elettorali hanno il diritto di assentarsi dal lavoro godendo di una serie di tutele. Queste ultime sono differenti a seconda che i giorni di presenza al seggio siano semplicemente quelli lavorabili o, al contrario, coinvolgano domeniche, festività o periodi non lavorativi. Gli effetti in busta paga cambiano poi a seconda che si tratti di dipendenti pagati ad ore o “mensilizzati”. La normativa (DPR n. 361/1957 e s.m.i.) è comunque suscettibile di essere integrata con condizioni di maggior favore (ad esempio un’estensione dei Permessi spettanti) ad opera di contratti collettivi (anche aziendali) o regolamenti interni. Alla luce delle elezioni comunali 2021, con i 1.349 comuni coinvolti tra figurano cui città ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 settembre 2021) I lavoratori dipendenti chiamati a partecipare alle operazioni di voto e scrutinio presso i seggihanno il diritto di assentarsi dal lavoro godendo di una serie di tutele. Queste ultime sono differenti a seconda che i giorni di presenza al seggio siano semplicemente quelli lavorabili o, al contrario, coinvolgano domeniche, festività o periodi non lavorativi. Gli effetti in busta paga cambiano poi a seconda che si tratti di dipendenti pagati ad ore o “mensilizzati”. La normativa (DPR n. 361/1957 e s.m.i.) è comunque suscettibile di essere integrata con condizioni di maggior favore (ad esempio un’estensione deispettanti) ad opera di contratti collettivi (anche aziendali) o regolamenti interni. Alla luce delle elezioni comunali, con i 1.349 comuni coinvolti tra figurano cui città ...

