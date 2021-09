Perifano incassa il sostegno della Serracchiani e si prepara alla volata finale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Qui c’è il simbolo del Pd: è una sfida tra il passato e il futuro, e il futuro è qui”. Debora Serrachiani, capogruppo PdCamera dei Deputati, ha scaldato la platea a Palazzo Paolo V al termine dell’aperitivo democratico: “Noi siamo impegnati per far eleggere Luigi Diego. E’ un impegno di tutto il partito. Il Pd è molto radicato e molto forte“. Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre e laè giunta nel Sannio e si è rivolta a quell’ala democratica che in queste elezioni si è staccata dal partito per sostenere Clemente Mastella. La, che non si è sbilanciata dopo gli arresti domiciliari inflitti a Carmine Valentino (già segretario provinciale del Pd), ha affermato: “Non spetta a me ...