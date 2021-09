Perché la Russia minaccia di bloccare YouTube?

(Di giovedì 30 settembre 2021) ... Roskomnadzor, hato di non accettare più Google sul territorio russo se dovesse revocare la sospensione dei canalidei media RT (Today) in Germania. Tutto è iniziato con un ...

Advertising

Cgb10251692 : RT @AxiaFel: Ma voi ve lo siete chiesti perché, ad oggi, Cina, India e Russia nn abbiano somministrato nemmeno una dose di vaccini mRNA e n… - aspettaaspetta : RT @AxiaFel: Ma voi ve lo siete chiesti perché, ad oggi, Cina, India e Russia nn abbiano somministrato nemmeno una dose di vaccini mRNA e n… - manu_etoile : RT @AxiaFel: Ma voi ve lo siete chiesti perché, ad oggi, Cina, India e Russia nn abbiano somministrato nemmeno una dose di vaccini mRNA e n… - Biagiothai : RT @AxiaFel: Ma voi ve lo siete chiesti perché, ad oggi, Cina, India e Russia nn abbiano somministrato nemmeno una dose di vaccini mRNA e n… - Nicolet84520681 : RT @AxiaFel: Ma voi ve lo siete chiesti perché, ad oggi, Cina, India e Russia nn abbiano somministrato nemmeno una dose di vaccini mRNA e n… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Russia

ilmattino.it

E infine anche di diplomazia internazionale ,l'Italia è oggi in prima fila nell'interagire con paesi europei e lae lo sarà in futuro anche con il Giappone'. Da Marte agli esopianeti, ...Qualche giorno fa infatti il canale tedesco di RT , uno dei maggiori media in, ha subito lo stesso destino di Byoblu, è stato chiuso"ha violato le norme della community". Tradotto, ...