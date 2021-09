“Perché il padre è stato arrestato”. La bomba sul papà delle principesse del GF Vip 6 (Di giovedì 30 settembre 2021) Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono le princess del Grande Fratello Vip 6. Pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare, sono concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e venerdì. Le tre principesse hanno scatenato la curiosità dei telespettatori italiani e in questo primo mese di reclusione si stanno facendo conoscere dal pubblico e dagli altri vipponi della casa. Simpatiche e molto unite, le tre sorelle hanno una passione comune, quella per i ritocchini. Nonostante la giovane età di tutte e tre, le princess – nomignolo affibbiato da Alfonso Signorini – sono già ricorse alla chirurgia estetica e sui social molti utenti hanno criticato la scelta di sottoporsi a dei ritocchini nonostante la giovane ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono le princess del Grande Fratello Vip 6. Pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare, sono concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e venerdì. Le trehanno scatenato la curiosità dei telespettatori italiani e in questo primo mese di reclusione si stanno facendo conoscere dal pubblico e dagli altri vipponi della casa. Simpatiche e molto unite, le tre sorelle hanno una passione comune, quella per i ritocchini. Nonostante la giovane età di tutte e tre, le princess – nomignolo affibbiato da Alfonso Signorini – sono già ricorse alla chirurgia estetica e sui social molti utenti hanno criticato la scelta di sottoporsi a dei ritocchini nonostante la giovane ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché padre Jessica, Lulù e Clarissa: ecco perché loro padre è in carcere Jessica , Lulù e Clarissa hanno il padre in carcere, parola del settimanale Oggi . Dopo aver scoperto che le tre potrebbero non avere sangue reale ora il focus è su loro papà, attualmente in una cella in Lussemburgo. A parlarle è stata ...

Giuseppe Zeno 'Video alla mia famiglia per vederli ai giornali'/ 'Alcuni passanti...' Giuseppe è un padre attento e premuroso e ha confidato: "Che genitore sono? Uno che si pone ... Proviamo con tutto noi stessi a renderti serena, perché il tuo sorriso è speciale. Ma tu, piccolina mia, ...

Aida Yespica spiega perch non disse al padre di essere stata violentata da un amico di famiglia Gossip News