Pensioni: dal 2022 uscite a 62 e 63 anni in base al lavoro (Di giovedì 30 settembre 2021) Ed alla fine dal 2022 probabilmente vi saranno categorie avvantaggiate sulla pensione. In pratica, gli svantaggi relativi alla particolarmente logorante attività lavorativa svolta, verranno ammortizzati da vantaggi in termini di pensionamento. È ciò che sembra rappresentare la via più fattibile per sostituire la quota 100 con una misura che detoni lo scalone di 5 anni che lascerebbe la misura. Due le vie allo studio, ed in entrambi i casi andranno ben definite le categorie a cui concedere la possibilità di andare prima in pensione. Una sarebbe in pratica una conferma della quota 100, magari riducendo il requisito contributivo, l'altra invece sarebbe una estensione dell'Ape sociale. Pensione a 62 anni, da una quota 100 all'altra Quota 100 è una misura che vede nella Lega il partito che maggiormente cerca di salvaguardarla. Ma si tratta ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 settembre 2021) Ed alla fine dalprobabilmente vi saranno categorie avvantaggiate sulla pensione. In pratica, gli svantaggi relativi alla particolarmente logorante attività lavorativa svolta, verranno ammortizzati da vantaggi in termini di pensionamento. È ciò che sembra rappresentare la via più fattibile per sostituire la quota 100 con una misura che detoni lo scalone di 5che lascerebbe la misura. Due le vie allo studio, ed in entrambi i casi andranno ben definite le categorie a cui concedere la possibilità di andare prima in pensione. Una sarebbe in pratica una conferma della quota 100, magari riducendo il requisito contributivo, l'altra invece sarebbe una estensione dell'Ape sociale. Pensione a 62, da una quota 100 all'altra Quota 100 è una misura che vede nella Lega il partito che maggiormente cerca di salvaguardarla. Ma si tratta ...

