Pensione anticipata | quali agevolazioni per chi assiste un disabile?

(Di giovedì 30 settembre 2021) Per i caregiver non esistono misure specifiche di pensionamento ma sono ricompresi nella platea dei beneficiari di Ape sociale e quota 41. L'articolo .

Quota 100 è riconosciuta a coloro che maturano 38 anni di contributi a 62 anni di età compiuti tra 1 gennaio 2019 e 31 dicembre 2021; per laè necessario il raggiungimento di 42 ...L'amministrazione pubblica è obbligata a collocare d'ufficio a riposo il dipendente quando al compimento dei 65 anni ha maturato anche il diritto allaavendo versato almeno 42 ...Oramai non si può più attendere, con il nuovo anno dovrà arrivare anche la tanto attesa riforma delle pensioni per il superamento definitivo di quota 100. Scopriamo le ultimissime notizie su quota 41, ...Matteo Salvini chiede di prolungare quota 100: "Mettiamo sulle pensioni i soldi usati male del reddito 5S, che va anche a chi non vuole lavorare" ...