Pechino si dice pronta a partecipare al Pnrr italiano Ma gli Usa…

(Di giovedì 30 settembre 2021) Liu Kan, nuovo console cinese a Milano, ha dichiarato a MF-Milano Finanza che le aziende cinesi sono “disposte a prendere parte attivamente al Piano nazionale di rilancio dell’Italia, esplorando opportunità di cooperazione nei settori della sostenibilità, del digitale e della sanità, con la volontà di promuovere vantaggi reciproci e risultati win-win”. Settori critici sia per la loro rilevanza nel Piano, sia per la loro importanza nella transizione ecologica e digitale, sia per la mole di dati sensibili che contengono e che potrebbero riaccendere le preoccupazioni già emerse sul ruolo delle aziende cinesi – Huawei e Zte – nel 5G. Parlando della ripresa, il console Kan ha parlato anche dell’opportunità di “sfruttare il potenziale di cooperazione nell’ambito della Belt and Road Initiative, portare avanti una comunicazione politica, collegamenti infrastrutturali, scambi commerciali ...

È arrivata la tanto attesa decisione relativamente alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: il Cio, in serata, in merito alla situazione epidemiologica da Covid19, ha deciso di chiudere i Giochi a tutti gli spettatori provenienti dall'estero, per salvaguardare il paese ma ...