Pazienti Mici: "Contro malattie intestino cure flessibili e aiuto telemedicina" (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos Salute) - "Le nuove tecnologie, come ci ha insegnato la pandemia" di Covid-19, "avranno un ruolo sempre più importante. Io un futuro non così tanto lontano" per i Pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) "me lo immagino così: sicuramente la prima visita con lo specialista si fa di persona e non in telemedicina. Poi, al mattino il medico accede alla sua dashboard e si trova davanti un quadro di tutti i suoi Pazienti", con dati provenienti da "tecnologia indossabile, che già esiste. I Pazienti sono monitorati con parametri oggettivi e su questa base il medico decide di convocare a visita quelli che lo necessitano e di non Controllare il paziente che non necessita di particolare attenzione. Passiamo da un 'approccio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos Salute) - "Le nuove tecnologie, come ci ha insegnato la pandemia" di Covid-19, "avranno un ruolo sempre più importante. Io un futuro non così tanto lontano" per iconinfiammatorie croniche intestinali () "me lo immagino così: sicuramente la prima visita con lo specialista si fa di persona e non in. Poi, al mattino il medico accede alla sua dashboard e si trova davanti un quadro di tutti i suoi", con dati provenienti da "tecnologia indossabile, che già esiste. Isono monitorati con parametri oggettivi e su questa base il medico decide di convocare a visita quelli che lo necessitano e di nonllare il paziente che non necessita di particolare attenzione. Passiamo da un 'approccio ...

Advertising

salutegreen24 : 'Le nuove tecnologie, come ci ha insegnato la pandemia' di Covid-19, 'avranno un ruolo sempre più importante. Io un… - AnnaGedeone1970 : Covid: esperti, 'per pazienti con Mici nessuna controindicazione a vaccino' - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Vaccino anti-Covid, “No controindicazioni per pazienti affetti da Mici” - salutegreen24 : 'Nessuna controindicazione alla vaccinazione Covid: i pazienti adulti con malattie infiammatorie croniche intestina… -