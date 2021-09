Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Danzica 2021: Akatieva guida avanti dopo lo short. Pasticcio Chikmareva-Ianchenkov (Di giovedì 30 settembre 2021) Certezze e sorprese in occasione della giornata inaugurale della sesta tappa del circuito Junior Grand Prix 2021-2022 di Pattinaggio artistico, di scena questa settimana presso l‘Olivia Ice Rink di Danzica in Polonia e caratterizzata dalla presenza di Sofia Akatieva, talento cristallino in questo momento ampiamente in testa alla classifica nella prova individuale femminile. La pattinatrice russa è stata artefice di uno short program leggermente inferiore rispetto a quello monstre realizzato in occasione dell’evento di casa. Al netto dell‘ottima combinazione inaugurale triplo axel/triplo toeloop e di un doppio axel realizzato con enorme qualità, l’allieva di Eteri Tutberidze ha infatti perso alcuni punti per strada nel triplo flip, ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Certezze e sorprese in occasione della giornata inaugurale della sesta tappa del circuito-2022 di, di scena questa settimana presso l‘Olivia Ice Rink diin Polonia e caratterizzata dalla presenza di Sofia, talento cristallino in questo momento ampiamente in testa alla classifica nella prova individuale femminile. La pattinatrice russa è stata artefice di unoprogram leggermente inferiore rispetto a quello monstre realizzato in occasione dell’evento di casa. Al netto dell‘ottima combinazione inaugurale triplo axel/triplo toeloop e di un doppio axel realizzato con enorme qualità, l’allieva di Eteri Tutberidze ha infatti perso alcuni punti per strada nel triplo flip, ...

