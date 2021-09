Paola Ferrari, che bordate alle colleghe: stronca il Club e sulla Leotta… (Di giovedì 30 settembre 2021) La presenza di Melissa Satta a “Sky Calcio Club”, il programma serale condotto da Fabio Caressa su Sky, non è passata inosservata e ha già attirato qualche polemica. In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, Paola Ferrari, giornalista e storico volto Rai, ha commentato la “new entry” del Club di Sky Calcio spiegando di avere molte perplessità sul suo ruolo, ma non sulla persona in quanto tale. La giornalista Rai ha ricordato quando prese le difese di Melissa Satta quando Sinisa Mihajlovic disse che le donne non devono parlare di calcio. LEGGI ANCHE => Paola Ferrari al centro del mirino, tra upskirt alla Sharon Stone e le troppe luci a causa di una malattia “Gli diedi del cafone e ne nacque un putiferio. Questo per premettere che non ho, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 30 settembre 2021) La presenza di Melissa Satta a “Sky Calcio”, il programma serale condotto da Fabio Caressa su Sky, non è passata inosservata e ha già attirato qualche polemica. In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”,, giornalista e storico volto Rai, ha commentato la “new entry” deldi Sky Calcio spiegando di avere molte perplessità sul suo ruolo, ma nonpersona in quanto tale. La giornalista Rai ha ricordato quando prese le difese di Melissa Satta quando Sinisa Mihajlovic disse che le donne non devono parlare di calcio. LEGGI ANCHE =>al centro del mirino, tra upskirt alla Sharon Stone e le troppe luci a causa di una malattia “Gli diedi del cafone e ne nacque un putiferio. Questo per premettere che non ho, ...

Advertising

dennismantovan : Questa puntata era stata inizialmente programmata per sabato scorso (Paola Ferrari lo aveva annunciato su Instagram… - danitreu : Paola Ferrari a #isolitiignoti My mind: - mimmo_sardiello : Paola Ferrari?.. Momento momento... e le luci alla Barbara D'urso dove sono? #isolitiignoti - LeOpportune : RT @Ciroaleroby4: Quando all'improvviso arriva Paola Ferrari allo stadio - POPCORNTVit : Paola Ferrari scatenata su Sky Calcio Club e Melissa Satta: 'Ma almeno lei non si finge giornalista' -