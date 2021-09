Panico a Uomini e Donne, Maria de Filippi si accascia sulle scale, l’urlo: “Sta male”. Pubblico sotto choc, cos’è successo (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono da poco iniziate le puntate della nuova stagione di Uomini e Donne. L’appuntamento è sempre firmato da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Tante le novità presentate quest’anno, numerosi già i colpi di scena e le imprevedibili sorprese. In questa nuova edizione Maria de Filippi ha fatto molti cambiamenti lasciando a casa tante dame e cavalieri e aggiungendo molti volti nuovi al cast. Punti fermi della trasmissione sono comunque i due opinionisti Tina e Gianni e la dama over Gemma Galgani. I telespettatori rimangono incollati al televisore, intenti a seguire le dinamiche del dating show. I riflettori questa volta si accendono sulla conduttrice Maria De Filippi. Viene ripresa una scena in cui la padrona di casa si accascia ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono da poco iniziate le puntate della nuova stagione di. L’appuntamento è sempre firmato daDesu Canale 5 alle 14:45. Tante le novità presentate quest’anno, numerosi già i colpi di scena e le imprevedibili sorprese. In questa nuova edizionedeha fatto molti cambiamenti lasciando a casa tante dame e cavalieri e aggiungendo molti volti nuovi al cast. Punti fermi della trasmissione sono comunque i due opinionisti Tina e Gianni e la dama over Gemma Galgani. I telespettatori rimangono incollati al televisore, intenti a seguire le dinamiche del dating show. I riflettori questa volta si accendono sulla conduttriceDe. Viene ripresa una scena in cui la padrona di casa si...

Advertising

Camilalle_31 : Mia madre: Alessia, ti piacciono le donne? Io: *attimo di panico* si mamma te l'avevo detto tempo fa, mi piacciono… - infoitcultura : Uomini e Donne panico in studio | Maria costretta a censurare la scena - _DAGOSPIA_ : MUTANDE PAZZE! – SCENA DA PANICO A “UOMINI E DONNE” DOVE UNA DAMA HA SGANCIATO UNO SCHIAFFO IN...… - italialcentro : RT @italialcentro: Giuseppe Conte, panico nel M5s. Il sospetto: vuole cacciare i grillini per mettere i suoi uomini - italialcentro : Giuseppe Conte, panico nel M5s. Il sospetto: vuole cacciare i grillini per mettere i suoi uomini -