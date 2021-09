Panetta (BCE): attacchi informatici sono il rischio maggiore per sistema finanziario globale (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – “Il crescente utilizzo dei servizi digitali e la diffusa dipendenza dalla tecnologia, insieme al crescente utilizzo e interconnessione di prodotti e servizi di terze parti, stanno aumentando la vulnerabilità delle infrastrutture dei mercati finanziari agli attacchi informatici. Gli esperti finanziari individuano gli attacchi informatici come il rischio numero uno per il sistema finanziario globale”. Lo ha affermato Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea introducendo un eveneto dell’Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures (ECRB). Il banchiere ha osservato che i cyber criminali hanno approfittato della pandemia per attirare le vittime con e-mail di phishing a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – “Il crescente utilizzo dei servizi digitali e la diffusa dipendenza dalla tecnologia, insieme al crescente utilizzo e interconnessione di prodotti e servizi di terze parti, stanno aumentando la vulnerabilità delle infrastrutture dei mercati finanziari agli. Gli esperti finanziari individuano glicome ilnumero uno per il”. Lo ha affermato Fabio, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea introducendo un eveneto dell’Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures (ECRB). Il banchiere ha osservato che i cyber criminali hanno approfittato della pandemia per attirare le vittime con e-mail di phishing a ...

Advertising

PaulGoat : RT @scarlots: Fabio Panetta (componente board Bce): 'Gli attacchi cibernetici sono diventati il primo rischio per il sistema finanziario gl… - scarlots : Fabio Panetta (componente board Bce): 'Gli attacchi cibernetici sono diventati il primo rischio per il sistema finanziario globale' - EURACTIVItalia : La #BCE rassicura sul fatto che non ci saranno strette premature nella politica monetaria, ma sulla possibilità di… - soteros1 : RT @Musso___: Ma è una giornata meravigliosa : Bce prende a calci Panetta - soteros1 : RT @Musso___: Il discorso di Panetta è rivoluzionario, oggettivamente. Perciò letteralmente inaccettabile per la Buba. Ed invero contrario… -