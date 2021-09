Advertising

Palermofficial : Fischio finale. Braccia aperte. Palermo 3-1 Campobasso Forza Palermo ???? #siamoaquile ?? - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!?????? ?? HA SEGNATO BRUNOOORIIIIIII!!!!!!!!! PALERMO 3 - CAMPOBASSO 1 ?? #siamoaquile ??… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!????? ?? HA SEGNATO VALENTEEEEEEEE!!!!!! PALERMO 2 - CAMPOBASSO 0 ?? #siamoaquile ??… - Mediagol : Palermo-Campobasso, le pagelle dei quotidiani: Valente il migliore, Silipo beniamino - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Valente ha una marcia in più, Silipo beniamino. Le pagelle di Palermo-Campobasso' - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Campobasso

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Iltorna a vincere in campionato grazie al 3 - 1 inflitto ai danni del, ma quanta sofferenza per i rosa. Di seguito le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi. Per Il Giornale di ...... ai danni del. È stata tutt'altro che una passeggiata di salute : nonostante l'abbondante turnover ilsi rende protagonista di una super partenza, andando sul 2 - 0 approfittando ...Il Palermo torna a vincere dopo un mese esatto. Dopo i pareggi rimediati contro Catanzaro e Monterosi Tuscia, la compagine rosanero è tornata in campo ieri pomeriggio. Un successo, quello conquistato ...Il Campobasso perde una partita ‘pazza’ a Palermo. Due a zero dopo quattro minuti, prima mezz’ora disastrosa in cui nessuno sapeva cosa doveva fare sul blasonato campo del ‘Barbera’. Rosanero in sciol ...