Palermo-Campobasso | i rosanero ritrovano la vittoria | l’analisi di mister Filippi

Palermofficial : Fischio finale. Braccia aperte. Palermo 3-1 Campobasso Forza Palermo ???? #siamoaquile ?? - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!?????? ?? HA SEGNATO BRUNOOORIIIIIII!!!!!!!!! PALERMO 3 - CAMPOBASSO 1 ?? #siamoaquile ??… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!????? ?? HA SEGNATO VALENTEEEEEEEE!!!!!! PALERMO 2 - CAMPOBASSO 0 ?? #siamoaquile ??… - Mediagol : Palermo, Silipo show contro il Campobasso: l’ex Roma si prende la scena - ILOVEPACALCIO : Prima pagina Giornale di Sicilia: 'Regione, tregua e nuovi attriti. Palermo, battaglia con il Campobasso e tre punt… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Campobasso

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Iltorna a vincere in campionato grazie al 3 - 1 inflitto ai danni del, ma quanta sofferenza per i rosa. Di seguito le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi. Per Il Giornale di ...... ai danni del. È stata tutt'altro che una passeggiata di salute : nonostante l'abbondante turnover ilsi rende protagonista di una super partenza, andando sul 2 - 0 approfittando ...Gol subito? Non ho rivisto il gol del Campobasso e quindi non posso dire se c'è anche un errore di Pelagotti, lo rivedremo domani e lo analizzeremo. Dobbiamo lavorare sugli errori che facciamo e ...Palermo - Contro il Campobasso soffre ma evita la beffa. Vittoria per 3 a 1 maturata in avvio con le reti di Silipo e Valente. i rosa ...